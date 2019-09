"L'insalubrité de la ville de Saint Louis, une réalité choquante ", selon le REDES

L'insalubrité de la ville de Saint Louis est une réalité choquante pour les Saint-Louisiens, les touristes et tous ceux qui traversent la ville pour rendre dans d'autres localités de la Vallée du fleuve Sénégal.



Saint Louis est sur un site magnifique : la mer, les bras du fleuve, la mangrove, les corniches etc; Il y a d'énormes opportunités touristiques mais la ville est une décharge à ciel ouvert. La décharge à l'entrée de la ville (sur la route de Dakar), les milliers de sachets plastiques sur les arbres et aux abords des routes constituent des éléments révélateurs de la situation actuelle qui prévaut dans la vielle ville.



Les jeunes des quartier doivent se mobiliser pour nettoyer régulièrement leurs quartiers et la mairie a le devoir de mettre en oeuvre des stratégies de recyclage des déchets pour faire des engrais verts pour les espaces verts de la ville et pour les paysans des villages voisins.



Saint Louis est une très belle ville. Il urge de la sauver de l'insalubrité envahissante qui dégrade le cadre de vie de la ville et lui ôte son charme.



Le REDES