LAC DE GUIERS : la sécurisation de la ressource au menu d'un panel (vidéo)







Le directeur général de l'Office des Lacs et Cours d'Eau du Sénégal (Olac) a animé vendredi un panel sur le thème " Sécurisation du Lacs de Guiers : Bilan et perspectives". Cette présentation, faite en marge de la deuxième édition de la Foire Internationale Agricole du Nord ( FIAN) a permis aux exploitants agricoles, aux partenariats au développement, aux agro-industriels et aux futurs investisseurs de s'imprégner du suivi de la qualité et de la quantité des eaux du Lac, une des missions de l'Olac. " Les eaux du lac respectent les normes d'eau brute", a d'emblée assuré Alioune Badara DIOP. Il a indiqué que des levées périodiques sont faites par ses équipes pour évaluer l'hydraulicité. À cela s'ajoute l'envoi régulier de prélèvements pour des besoins d'analyses dans des laboratoires certifiés. Cette session interactive avec ses partenaires a été également une occasion pour l'Olac de présenter ses différents projets et leur impact dans le développement des activités sylvopastorales.