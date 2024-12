LFR 2024 : Thierno Alassane SALL dénonce un paradoxe budgétaire au sein de l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale se penche sur le projet de Loi de finances rectificative (LFR) pour l’année 2025. Lors de son intervention, le député non-inscrit Thierno Alassane SALL, également leader du mouvement République des Valeurs, a mis en lumière des incohérences notables dans la gestion budgétaire actuelle, soulignant un « paradoxe » entre la rationalisation annoncée et le maintien d’agences inutiles.



« Nous constatons un déficit budgétaire qui sert essentiellement à subventionner de la consommation. Ce déficit est tellement important que, paradoxalement, vous maintenez une nomenclature administrative pléthorique, composée d’agences qui ne servent à rien », a dénoncé SALL. Cette incohérence, selon lui, contribue à creuser davantage le déficit tout en alimentant une structure administrative jugée excessive.



Le député a précisé que les besoins de financement pour couvrir ce déficit atteignent près de 4491 milliards CFA, un montant largement supérieur aux recettes prévues du budget. « Pour la première fois, les financements extérieurs dépassent les recettes du budget », a-t-il alerté, mettant ainsi en exergue une situation alarmante qui pousse à agir rapidement.



Thierno Alassane SALL conclut son discours en appelant à une action immédiate : « Il est impérieux de faire quelque chose ici et maintenant, sans renvoyer les décisions à plus tard. » Son intervention soulève des questions cruciales quant à la viabilité du cadre budgétaire actuel et l’efficacité des agences gouvernementales, incitant les décideurs à reconsidérer leurs priorités face à une situation économique difficile.