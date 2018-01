LIGUE 1 : La Linguère et Mbour Petite Côte se neutralisent (1-1)

À la 7e journée de la ligue 1, dimanche au stade Mawade WADE, les deux équipes ont empoché, chacune, un but.



Les Samba Lingère avaient pourtant pris l’avantage en ouvrant le score sur un penalty par l'intermédiaire de Moustapha DIOP, à la 52e minute. Les Mbourois les rattrapent dans le temps additionnel. Il inscrivent un but à la 90e minute de jeu.



Au stade, les supporters de la Linguère se sont fortement mobilisés pour soutenir l’équipe.



Le maire de Saint-Louis Mansour FAYE a d’ailleurs fait le déplacement sur ce terrain de jeu pour galvaniser les joueurs à côté du président de l’équipe le docteur Ahmadou DIA et d’Ahmet Fall BRAYA, le parrain de la finale de la zone 6.



