LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS SOCIALES : le Projet 1000 Femmes lancé à Saint-Louis

Avec comme slogan "Je suis Femme, j’Existe, je Participe (FEP)", le projet Mille Femmes vise à renforcer l’autonomisation des femmes parmi les plus vulnérables du Sénégal dans deux sphères. Ces sphères concernent le développement social et économique, en particulier par l’accès à la formation menant à des emplois formels ou à l’auto-emploi, et la citoyenneté active au sein de leurs communautés.



Le projet utilise la méthodologie de la valorisation des acquis de l’expérience (VAE) et soutient le développement de formations adaptées aux besoins des femmes. Ces formations formellement reconnues, facilitent l’insertion au marché de l’emploi chez ces femmes. Elles aident aussi à renforcer leur confiance en elles et leur leadership grâce à des activités de formation aux droits, de plaidoyer et de sensibilisation dans les communautés mobilisant les leaders politiques, sociaux, et économiques. La reconnaissance et la valorisation de leurs contributions les encouragent à s’engager comme citoyennes à part entière.





"Le projet vise à atteindre 1 000 femmes dans sept régions du Sénégal ou zones d'intervention notamment Dakar, Thiès, Saint-Louis, Diourbel, Kaolack, Kédougou et Ziguinchor. En effet, ces 1000 femmes bénéficieront d’un appui direct du Projet", a indiqué Dr Ndoumbé Diop Thiam, Coordonnatrice du Projet.



D'une durée de 05 ans, ce Projet qui a démarré en 2021, bénéficiera d’une contribution de 18 millions de dollars canadiens soit environ 8 milliards FCFA par l’entremise d’Affaires mondiales Canada. La rencontre a été présidée par l'adjoint au Préfet du Département de Saint-Louis, Amadou Bâ qui a insisté sur la nécessité pour les femmes de s'approprier ce Projet qui contribuera à combattre les inégalités sociales dans le pays.



NdarINFO