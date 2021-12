LUTTER CONTRE LA VIOLENCE ET LE HARCÈLEMENT AU TRAVAIL : La ratification et l'application de la Convention no.190 très attendu par le RENAFES

Le Réseau National des Femmes Syndicalistes du Sénégal de la Coalition des Centrales Syndicales (RENAFES) affiliées à la Confédération Syndicale Internationale a plaidé ce mercredi pour la ratification et l'application de la Convention no. 190 et la recommandation 206 sur l'élimination de la violence et du harcèlement au travail. Ses membres ont bouclé à Saint-Louis leur campagne nationale de sensibilisation et de vulgarisation de cette Convention. L'objectif est de lutter contre la violence et le harcèlement dont sont victimes les travailleurs particulièrement les travailleurs en situation de vulnérabilité.

La violence et le harcèlement contre les hommes et les femmes au travail est un problème qui affecte l’ensemble de la planète et porte atteinte à la dignité de millions de personnes. Ils constituent une menace pour la santé et le bien-être de tous, et constituent des sources d’inégalité, de discrimination, de stigmatisation et de conflit sur le lieu de travail.



La violence et le harcèlement touchent plus particulièrement les travailleurs en situation de vulnérabilité notamment ceux qui ont des emplois précaires et qui ne bénéficient pas des droits au travail, tels que la liberté syndicale et la négociation collective. Des raisons qui motivent la tournée nationale initiée par le Réseau National des Femmes Syndicalistes du Sénégal (RENAFES).



Après les régions de Kaolack, Ziguinchor, et Tambacounda, c'était autour de celle de Saint-Louis d'abriter cette activité de sensibilisation et de vulgarisation de la Convention no. 190 sur le lutte contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail. L’objectif principal est que les membres du RENAFES mènent une campagne de sensibilisation et de plaidoyer pour la ratification de la Convention n°190 sur la lutte contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail à travers des foras régionaux auprès des organisations syndicales de base.



En effet, ces foras régionaux ont pour objectifs spécifiques de permettre aux participants(es) de prendre connaissance de la Convention n°190 et la recommandation n°206 pour l’élimination de violence et du harcèlement au travail ; d'échanger sur la question mais également de collecter de bonnes pratiques des syndicats de base dans la lutte contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail.



