La 8e édition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis se tiendra du 7 mai au 10 juin 2022

​L’Association Ndar Création organise l’édition 2022, correspondant à la huitième édition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis du 7 mai au 10 juin 2022 au Centre de Recherche et de Documentation du Sénégal (Ex IFAN de Saint-Louis). Placée sous le signe la rencontre entre des générations d’artistes et la diversité culturelle, cette édition présentera la peinture, la photographie, la sculpture, le design et l’art numérique.