La Coalition « Non à la Franc-Maçonnerie » répond au « Grand Orient de France »

Le communiqué informe que « la Franc-maçonnerie, qui constitue la face la plus hideuse de l’héritage colonial, se révèle à présent comme une dangereuse secte, antireligieuse surtout, au point de lui valoir le charmant sobriquet de «bouffeurs de curés», notamment depuis que le Grand Orient de France a supprimé, en 1877, de ses textes fondateurs toute référence à «l’existence de Dieu» et à «l’immortalité de l’âme». Pour finalement opter pour «la liberté absolue de conscience», comme «fondement de son engagement humaniste»« .

En outre, le collectif poursuit: »la Coalition «Non à la Franc-Maçonnerie et à l’homosexualité» est sur le pied-de- guerre, déterminée à défendre notre pays contre les propagandes athéistes et libertines de votre secte, décrite, à tort, par des thuriféraires comme puissante et secrète. Et Notre combat ne fait que commencer » !

La Coalition «Non à la Franc-Maçonnerie et à l’homosexualité», loin de se faire démonter assène encore: « ses manœuvres et subterfuges, ayant conduit par le passé à mettre à genoux l’Eglise française, sous le fallacieux prétexte de défendre la laïcité, ne saurait prospérer au Sénégal, où les Croyants, toutes confessions confondues, fiers d’avoir transformer en réalité vivante leur commun vouloir de vie commune, n’ont en la matière de leçon à recevoir de personne, à fortiori d’une secte luciférienne qui prétend bâtir une société sans Dieu !

Le Grand Orient de France combat ouvertement aujourd’hui l’islam en France avec des lois préparées en loge et portées par des parlementaires dévoués à sa cause. Sa philosophie (bien que mensongère) de «liberté absolue de conscience» devrait plutôt l’amener à plus de modestie sur le terrain des libertés publiques et individuelles, en reconnaissant notamment aux musulmans le droit de s’épanouir dans l’exercice de leur Foi ;

à ne pas stigmatiser les musulmanes qui ont librement choisi de porter le voile ; à ne pas fustiger l’Etat français, quand celui-ci affecte de maigres terres à usage de lieux de culte. La guerre que les sectes maçonniques n’ont de cesse de mener contre toute croyance faisant référence au Monothéisme est de notoriété publique ».

La Coalition «Non à la Franc-Maçonnerie et à la l’Homosexualité» prend la communauté internationale à témoin, suite à ces inadmissibles menaces, brandies par la secte maçonnique la plus antireligieuse de la planète, contre le Sénégal et à l’endroit de citoyens sénégalais, qui n’ont que le tort de défendre farouchement leurs valeurs culturelles et religieuses.

Au terme de sa tournée nationale d’informations et de sensibilisation sur le péril maçonnique, la Coalition «Non à la Franc-Maçonnerie et à la l’Homosexualité» exprime sa profonde gratitude à toutes les Cités religieuses du Sénégal, pour leur chaleureux accueil et l’unanimité de leur fervent soutien. Réaffirme sa ferme détermination à s’opposer systématiquement à toutes manœuvres de vassalisation de nos mœurs, fût-ce sous la forme de ce diktat maçonnique néo-colonial porté par le Grand Orient de France ».



