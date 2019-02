La Commune de Bignona dans l'escarcelle d'Ousmane SONKO

Selon les résultats globaux issus des bureaux de vote de la commune, Ousmane Sonko caracole en tête avec 68,48% des suffrages contre 29,94% pour le président sortant.



Idrissa Seck vient en troisième position avec 388 voix, soit 3, 06% des suffrages, le candidat du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR) El Hadji Sall dit El Hadj Sall et celui de la coalition "MadickéPrésident’’, Me Madické Niang ferment la marche.



Ils ont obtenu 58 voix et 57 voix, correspondant respectivement à 0,45 et 0.44% des suffrages.



APS