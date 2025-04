La DGID lance la collecte des redevances domaniales

La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) du Sénégal a lancé la campagne de recouvrement des redevances domaniales.



Il s'agit notamment de la déclaration foncière portant sur les Contributions foncières des propriétés bâties ou non bâties et de la Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; la déclaration relative à la contribution économique locale sur la valeur locative (CEL /VL 2024) des locaux à usage professionnel et la déclaration de la Contribution Globale foncière (CGF).



Cette initiative s’inscrit dans la dynamique de modernisation de la gestion foncière et vise à renforcer les ressources de l’État issues de l’exploitation du domaine public et privé.



L'opération pilotée plan régional par le Centre du Service Fiscal (CSF) de Saint-Louis est une réponse à la nécessité de transparence et de redevabilité dans la gestion du patrimoine foncier public.



Il faut rappeler que redevances domaniales sont des montants que les particuliers ou entreprises doivent verser à l’État pour l’occupation ou l’utilisation de terrains appartenant au domaine public ou privé de l’État. Qu’il s’agisse de baux, de concessions ou d’occupations temporaires, ces redevances permettent de rentabiliser l’utilisation du foncier national tout en assurant un suivi plus rigoureux de sa gestion.



Dans une volonté de simplification, la DGID a déployé une plateforme numérique dédiée à la gestion des redevances domaniales. Grâce à ce nouvel outil, les contribuables pourront consulter leur situation, effectuer des paiements en ligne et recevoir des notifications sur les échéances à venir.



Cette digitalisation s’inscrit dans la stratégie globale de modernisation des services fiscaux, avec un accent mis sur la transparence, la traçabilité et la réduction des délais de traitement.



NDARINFO.COM