La DPSP a honoré Masseck SÈNE, la personnalité de l’année 2018

L’homme qui a sauvé quatre jeunes pêcheurs sur la brèche a été reçu hier à la Direction de la protection et de la surveillance des pêches (DPSP), au cours d’une cérémonie solennelle à laquelle des acteurs nationaux de secteur ont pris part. La DPSP a tenu à rendre hommage à Masseck SÈNE après son acte de bravoure et de solidarité.



En plus d’une importante enveloppe financière, d’importants lots d’équipements de pêche lui ont été remis par le capitaine de vaisseau Mamadou NDIAYE.



Il y’a quelques jours, des dons divers lui ont été remis à GANDIOL par les partenaires de NDARINFO.COM après sa nomination comme personnalité de l’année 2018.



En outre, la commune de GANDIOL par la voix de son maire Arona SOW, a promis d’offrir un terrain à ce héros national dont la concession à Pilote Barra, très vétuste, est fortement menacée par l’avancée de la mer.



Un bienfait n'est jamais perdu !



