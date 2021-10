La Jeres remet des fournitures à 300 écoliers nécessiteux de Saint-Louis

C’est la 11e année consécutive que l’association Jeunesse Engagée et Responsable de Saint-Louis (JERES) sacrifie à cette tradition de grande portée sociale. 301 élèves issus de familles démunies éparpillés dans le Commune et le Département ont reçu samedi des kits scolaires leur permettant de démarrer l’année académique sans difficultés. Un grand ouf de soulagement pour leurs parents. L’ombre d’Absa MDODJI a plané cette cérémonie 2021. Membre de l’année de l’association, elle faisait preuve d’engagement et de détermination à chaque édition pour susciter la joie chez les enfants. Adama Kane DIALLO, le président de cette structure par ailleurs président du Conseil Communal de la Jeunesse de Saint-Louis (CCJ) a saisi l’occasion pour magnifier l’appui de ses généreux partenaires. Il a toutefois invité l’Etat à accompagner la pérennisation de cette dynamique.