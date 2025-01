La Linguère de Saint-Louis et Elhadji Massamba Cissé se séparent à l’amiable

NDARINFO - La Linguère de Saint-Louis a annoncé dimanche la fin de sa collaboration avec son entraîneur principal, Elhadji Massamba Cissé. Cette décision, prise d'un commun accord entre les deux parties, selon un communiqué du club parcouru par Ndarinfo.



La direction de la Linguère justifie cette séparation par sa volonté de réorganiser son staff technique, en vue de maintenir une dynamique sportive favorable et de répondre aux attentes des supporters.



Il faut noter que le club fanion de Saint-Louis a connu des moments significatifs sous la houlette d'Elhadji Massamba Cissé, consolidant une bonne place au sein du championnat national. Le club a exprimé sa profonde gratitude envers l’entraîneur pour son engagement sans faille et ses efforts constants au service de l’équipe.



Ce changement s'accompagne de mesures immédiates visant à assurer la continuité des performances de l'équipe. La direction rassure ses supporters et partenaires en affirmant que toutes les dispositions nécessaires ont été prises afin que cette transition s'effectue de manière fluide et sereine.



La Linguère de Saint-Louis s'engage ainsi sur une nouvelle voie grâce au dévouement de son président Bamba BA, avec l'ambition affichée de demeurer un acteur incontournable du paysage sportif national.



