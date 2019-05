La Linguère de Saint Louis reléguée en ligue 2

L’équipe de la Linguère de Saint-Louis, battue (0-2) ce dimanche par le Stade de Mbour en match comptant pour la 25-jème journée de la Ligue 1 de football, est reléguée en deuxième division à une journée de la fin du championnat de l’élite.



L’équipe saint-louisienne, qui devait gagner en comptant sur un faux pas de Niary Tally ou de l’US Gorée pour espérer se maintenir, est passée à côté de son sujet et rejoint ainsi la SONACOS en Ligue 2



Les autres équipes candidates au maintien, que sont Niary Tally et l’US Gorée ont fait leur part de boulot et gardent leur place parmi l’élite. Pour cette 25-éme journée, les ‘’Galactiques’’ de NGB ont battu l’AS Douanes 3-1

L’US Gorée s’est contenté d’un nul (2-2) contre l’AS Pikine qui préserve ses chances de rester au sein de l’élite.

A une journée de la fin du championnat, la Linguère de Saint-Louis, 23 points au compteur, ne peut plus rattraper l’US Gorée qui en compte 29 contre 31 pour Niary Tally.



L’équipe de Génération Foot, sacrée championne du Sénégal depuis deux journées, s’est promené devant Teungueth FC, 4-0, pour le compte de cette même journée.



Les résultats suivants ont été enregistrés au cours de cette avant-dernière journée :



Génération Foot-Teungueth FC (4-0), AS Pikine-US Gorée (2-2), Niary Tally-AS Douanes (3-1), Dakar Sacré Cœur-Mbour PC (1-1), Casa Sports-Sonacos (0-0), Stade de Mbour-Linguère (2-0), Ndiambour-Jaraaf (0-2).