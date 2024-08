La Mauritanie condamne avec force l’attaque qui a visé l’école al-Tabi'een à l’Est de la ville de Gaza

La République Islamique de Mauritanie a exprimé sa forte condamnation de l’attaque horrible qui a visé l’école al-Tabi'een dans le quartier Dourj à l’Est de la ville de Gaza et qui a coûté la vie à plus de 100 citoyens palestiniens désarmés, entre martyrs et blessés.



C’est ce qu’indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des mauritaniens de l’extérieur, samedi, dont une copie est parvenue à l’AMI.



Voici le texte intégral de ce communiqué:



” Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Mauritaniens de l’extérieur exprime sa forte condamnation de l’horrible attaque qui a visé , samedi à l’aube, l’école al-Tabi'een dans le quartier Dourj à l’Est de la ville de Gaza et qui a conduit à la mort ou à la blessure de plus de 100 citoyens palestiniens désarmés entre martyrs et blessés.



En affirmant que cette nouvelle attaque barbare constitue une violation flagrante des dispositions du Droit international et du Droit international humanitaire, le gouvernement mauritanien appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités complètes et à prendre les mesures immédiates et cruciales pour arrêter le processus d’extermination collective qui se poursuit contre le peuple palestinien désarmé depuis plus de 10 mois.



Il appelle, en outre, à assurer une protection internationale pour les palestiniens”.