La Mauritanie entame ses manœuvres aéronavales « bouclier des côtes »

L’état-major général des armées a lancé ce jeudi des manœuvres communes entre la marine nationale et l’armée de l’air appelée « bouclier des côtes », prévues pour durer deux jours tout au long des côtes mauritaniennes.



Des avions de combat, des avions de surveillance en plus de navires de guerre et des vedettes de combat prennent part à ces manœuvres en plus d’unités des deux armées.



Le coup d’envoi de ces manœuvres a été donné en présence du ministre de la défense nationale, Hanena ould Sidi, le chef d’état-major général des armées, le général de division Mohamed Bamba Meguett, le chef d’état-major de l’armée de l’air, le général Mohamed ould Lehreïtani, le chef d’état-major de la marine nationale, le contre-amiral Mohamed O. Cheikhna O. Taleb Moustaph et le chef d’état-major de la gendarmerie nationale le général Abdallahi ould Ahmed Aicha.



Selon l’état-major général des armées ces manœuvres sont destinées à préparer et entraîner les forces navales et aériennes, à renforcer leur interopérabilité pour faire face au terrorisme en mer, à rehausser les capacités opérationnelles de la marine nationale et de l’armée de l’air dans le domaine de la sécurité maritime, et développer la coopération opérationnelle entre les deux corps.



L’état-major général des armées a enfin ajouté que ces exercices sont destinés à acquérir la capacité de sécuriser et d’exploiter les richesses maritimes du pays, et d’assurer le respect des obligations de notre pays à l’endroit de ses partenaires internationaux.