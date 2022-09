La Mauritanie espère convenir d'un plan pour le champ gazier BirAllah de BP dans 2 ou 3 ans

La Mauritanie espère convenir d'un plan d'affaires pour le champ gazier offshore BirAllah de BP d'ici deux à trois ans, a déclaré le ministre de l'énergie Abdessalam Ould Mohamed Saleh lors d'une conférence à Dakar jeudi.



S'exprimant plus tôt lors de la même conférence, Gordon Birrell, vice-président exécutif de BP pour la production et les opérations, a déclaré qu'il travaillait avec le gouvernement mauritanien sur la voie de développement la plus intéressante pour le champ.



