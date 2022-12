La Mauritanie recevra 19 milliards de dollars sur le projet GTA

Dans un an seulement, la production devrait démarrer sur le champ Ahmeim LNG, joint entre la Mauritanie et le Sénégal, dont le développement a coûté 4,8 milliards de dollars.



Selon un rapport publié par le journal « African Business », la Mauritanie est sur le point de devenir un grand producteur mondial de gaz et l’un des plus importants producteurs de gaz en Afrique.



Dans sa première phase, qui durera jusqu’en 2025, le champ produire 2,5 millions de tonnes par an, et cela doublera dans la deuxième phase.



Les discussions débuteront en novembre prochain, et passeront à 10 millions de tonnes par an dans la troisième phase du projet.



Le champ gazier couvre une superficie de 33 000 kilomètres carrés et contient 1 400 milliards de mètres cubes de réserves, selon le rapport, et selon BP, cela indique la possibilité d’une production de gaz sur une période de 30 à 50 ans.



Le rapport note que la Mauritanie s’attend à au moins 19 milliards de dollars de revenus supplémentaires au cours des 30 prochaines années, dans un pays dont le produit intérieur brut a atteint 7,6 milliards de dollars en 2019, soit déjà quatre fois ce qu’il était en 2000.



Le ministre mauritanien de l’Economie, Ousmane Mamadou Kane, avait confirmé plus tôt, que ces revenus ne changeront pas l’économie du jour au lendemain, ajoutant que «ce qui est attendu avant tout, c’est d’injecter beaucoup de ressources dans le trésor et la banque centrale, ce qui permettra l’État pour répondre à certains besoins, dans les secteurs de l’éducation de base, des infrastructures routières, de l’eau, de l’assainissement et de l’énergie.