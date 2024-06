La Mauritanie renforce sa défense aérienne avec les systèmes Yitian-L et les missiles TY-90 chinois

L'armée mauritanienne a récemment renforcé ses capacités de défense avec l'acquisition de systèmes de défense aérienne Yitian-L, fabriqués en Chine, équipés de missiles TY-90.



Cette acquisition marque une étape significative dans la modernisation des forces armées mauritaniennes face aux menaces aériennes. Le système de défense aérienne Yitian-L est basé sur un véhicule tactique 4x4 Dongfeng et est conçu pour intercepter et neutraliser diverses menaces aériennes, y compris les avions, les hélicoptères, les drones et les missiles de croisière.



Ce véhicule est équipé de quatre lanceurs de missiles TY-90 prêts à tirer, offrant une défense robuste contre les cibles aériennes à grande vitesse.



Les missiles TY-90, développés par la China National Precision Machinery Import and Export Corporation (CPMIEC), sont connus pour leur taille compacte et leur capacité de ciblage spécialisée. Mesurant 1,86 mètre de long et pesant 20 kilogrammes, ces missiles sont propulsés par un moteur à carburant solide, offrant une portée effective de jusqu'à 6 kilomètres.



Système de contrôle de tir et radar avancé



Le Yitian-L est doté d'un système de contrôle de tir avancé qui améliore la précision et les temps de réponse. Ce système comprend des capacités de ciblage informatisées, prenant en charge le tir direct et indirect. De plus, il intègre la technologie Identification Ami ou Ennemi (IFF), permettant une identification précise des cibles ennemies tout en évitant les incidents de tir ami.



Le radar du Yitian-L, opérant typiquement dans la bande X, est capable de détecter, suivre et identifier plusieurs cibles simultanément. Cette capacité de détection en temps réel est cruciale pour le lancement rapide et précis des missiles.



Protection et mobilité



Le véhicule Yitian-L est conçu pour protéger son équipage et maintenir son intégrité opérationnelle dans des environnements hostiles. Il dispose d'un blindage, de systèmes de protection contre les menaces nucléaires, chimiques et biologiques (NBC), de lanceurs de grenades fumigènes et d'un système automatique d'extinction d'incendie.



Renforcement des capacités militaires de la Mauritanie



Cette acquisition renforce les capacités militaires de la Mauritanie, offrant une solution de défense aérienne robuste adaptée aux opérations mobiles et à la défense stationnaire des actifs critiques. Elle souligne l'engagement de la Mauritanie à moderniser son infrastructure de défense face aux défis de sécurité régionaux évolutifs.



Les Forces Armées de Mauritanie, composées de l'armée, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale, se concentrent sur la sécurité intérieure et la lutte contre les menaces régionales. L'amélioration de leurs capacités de défense aérienne et de réponse rapide est essentielle pour faire face aux défis complexes posés par les groupes extrémistes et le crime organisé dans la région du Sahel.



L'acquisition des systèmes Yitian-L constitue un atout majeur pour la défense aérienne de la Mauritanie, renforçant sa capacité à protéger sa souveraineté et sa stabilité dans une région en proie à de nombreuses menaces sécuritaires.



Par Jean-Baptiste Giraud



Journaliste éco, écrivain, entrepreneur. Dir de la Rédac et fondateur d’EconomieMatin.fr. Fondateur de Cvox.fr. Officier (R) de gendarmerie.