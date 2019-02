La Mauritanie signe un accord de pêche avec la Gambie

La Mauritanie et la Gambie ont procédé, mercredi 27 février à Nouakchott, à la signature d’un accord de pêche et d’un mémorandum d’entente dans le domaine des concertations bilatérales régulières.



Le protocole de coopération a été signé du côté mauritanien par M. Yahya Ould Abd Dayem, ministre des pêches et de l’économie maritime et côté gambien par M. Jims Gomez, ministre des pêches et de l’économie maritime.



Pour le mémorandum d’entente, il a été paraphé côté mauritanien par Dia Moctar Malal, ministre de la justice, ministre des affaires étrangères et de la coopération par intérim et du côté Gambien par le ministre des affaires étrangères, M. Mamadou Tangara.



À noter que la Mauritanie et la Gambie comptent chacune un secteur halieutique de renommée internationale du fait de la diversité des espèces de poissons présentes de leurs côtes (pélagiques, sardinelle, carpe, poisson-chat…).



Sur ce, les deux pays entendent conjuguer leurs efforts pour tirer le maximum de profits de ses ressources halieutiques.



Rappelons que le président gambien ,Adama Barow a entamé une visite officielle de trois jours en Mauritanie.



Lesmauritanies