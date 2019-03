La SDE confirme l'éventualité d'une pénurie d'eau à Dakar : des camions-citernes annoncés

Prenez vos précautions ! Après qu’un tuyau a été endommagé à hauteur de Ngaye Mékhé, la Sénégalaise des Eaux (SDE), société chargée de l’exploitation et de la distribution de l’eau en milieu urbain et péri-urbain confirme les craintes. Les risques d’une pénurie d’eau dans la capitale sénégalaise et dans d’autres localités sont réels.



Selon un communiqué parvenu à la rédaction d’media, la distribution du liquide précieux pourrait connaître une baisse de tension ou même un manque total à Dakar, Rufisque, Thiès et Louga. Cela fait suite à la fuite sur la conduite principale du Lac de Guiers provoquée ce lundi par l’entreprise CGCC, à hauteur de Mékhé.



Dans ledit communiqué, la Sde informe sa clientèle qu’un « dispositif de camions-citernes sera mis en place » le temps que les travaux de réhabilitation fissent. Seulement, aucune date sur la fin de ces travaux n’a été avancée. « La situation reviendra progressivement à la normale à la fin des travaux. La Sénégalaise des Eaux présente ses excuses aux clients pour ces désagréments indépendants de sa volonté », s’est contentée de déclarer la SDE.



EMEDIA