« La baisse du péage n’est que saupoudrage, car Eiffage est en train de construire un autre péage après Toglou, afin de faire payer le tronçon AIBD – Mbour »

« En réalité, la baisse tant annoncée n'est que du saupoudrage. Les deux premiers péages qui impactent le plus les populations de Guédiawaye, Pikine, Thiaroye, Mbao, Keur Massar, Bargny, Rufisque sont maintenus pour ne laisser que deux sorties qui en réalité, ne devaient pas exister (Sebikotane et Toglou). L'appellation Dakar-AIBD est la première arnaque. Le tronçon devait être Dakar -Mbour avec une sortie sur l'aéroport au prix de 1500 FCFA au maximum », martèle l’ancien député sur sa page Facebook visitée par Leral.net.



Qui éclaire la lanterne des Sénégalais en déclarant sans ambages : « Eiffage-Senac, avec la légèreté de notre administration, a découpé le péage à plusieurs niveaux pour pouvoir mieux arnaquer les Sénégalais. », car « Eiffage est en train de construire un autre péage après Toglou, pour nous faire payer le tronçon AIBD - MBour tout en bénéficiant de 10 ans de plus pour leur concession. Toute une mafia organisée au vu et au su de nos autorités. »



Par conséquent, le co-coordonnateur du Collectif citoyen des usagers de l'autoroute à péage attend « que les candidats déclarés pour la présidentielle de 2019 nous donnent leur position sur la question en lieu et place des promesses aériennes. Que comptent-ils faire pour rendre justice aux Sénégalais qui subissent une telle forfaiture ».





