"La beauté de Saint-Louis est écorchée par la gestion des ordures" – vidéo

L’antenne nord de l’association « Sénégal zéro déchet » a été mise en place, samedi, à l’occasion d’une mobilisation citoyenne. La nouvelle structure va œuvrer dans la formation et la gestion des ordures auprès des populations, des entreprises et des institutions en sensibilisant notamment sur les procédés du tri, du compostage et du recyclage des déchets. Pour Alioune Banda FALL, l’installation de cette antenne dans la ville tricentenaire vient à son heure, en soulignant la persistance de cette problématique à Saint-Louis. « La beauté de Saint-Louis est écorchée par la gestion des ordures », a-t-il déploré, en invitant les différents acteurs à se joindre à la dynamique.