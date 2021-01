La communauté mouride endeuillée : Serigne Atou Diagne, un des dondateurs de la Hizbut Tarqiyyah, n'est plus

Triste nouvelle pour la Oumma islamique et la communauté mouride, avec la perte d’un grand homme. Le responsable moral des Hizbu tarkhiya n’est plus.



Interné en réanimation à l’hôpital durant des jours, Serigne Atou Diagne a été rappelé à Dieu des suites du coronavirus.



Il faut rappeler que Hizbut Tarqiyyah était un “Dahira” crée en 1976 par neuf (9) étudiants mourides à l’université Cheikh Anta Diop dont Amadou Saliou Mboup, Babacar Mbaye, Madické Seck, Atou Diagne, Mbagnick Niang, Massamba Niang, Allé Samba Gueye, Touba Sidibé et Pape Amadou Sy.



L’objectif était de réunir les étudiants mourides afin de répandre l’œuvre d’Ahmadou Bamba. Le mouvement était approuvé par Serigne Abdoul Ahad Mbacké khalife général des mourides.



En janvier 1992, Serigne Saliou Mbacké khalife général des mourides change le nom du dahira des étudiants mourides en l’intitulant Hizbut Tarqiyyah



Avec SENEGO