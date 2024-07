La diplomatie russe chez Diomaye et Sonko, “Dakar comme une plateforme-clé pour la Russie en Afrique”

Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a reçu mercredi 10 juillet au palais de la République Mikhaïl Bogdanov, Représentant spécial du président de la Russie au Moyen-Orient et en Afrique.



Lors de cette rencontre, rapporte la présidence, M. Bogdanov a transmis un message du président russe, Vladimir Poutine, à son homologue sénégalais.



Les discussions entre les deux hommes ont principalement porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Russie, précisent les services de communication du palais présidentiel sénégalais.



Selon l’agence de presse Tass, qui cite un message du ministère russe des Affaires étrangères, M. Bogdanov et le chef de l’État sénégalais ont discuté de projets communs dans les secteurs de l’énergie, de l’exploitation minière et du traitement des minéraux.



« Les tâches consistant à accroître le volume des partenariats commerciaux, économiques et d’investissement, à améliorer le cadre juridique et à mettre en œuvre des projets communs prometteurs dans les domaines de l’exploration géologique, de l’exploitation minière et du traitement des minéraux, de l’énergie, de la pêche et de l’agriculture ont également été soigneusement examinées », a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.



Après son entretien avec le président Faye, l’émissaire russe a rencontré la ministre sénégalaise de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères. Avec Yassine Fall, M. Bogdanov a abordé des questions « concernant le renforcement ultérieur des liens amicaux russo-sénégalais ».



Le ministère russe des Affaires étrangères ajoute que les discussions ont également porté sur l’approfondissement du dialogue politique fondé sur la confiance et sur le renforcement de la coordination des positions de principe sur les problèmes internationaux et régionaux actuels à l’ONU et sur d’autres plateformes multilatérales.