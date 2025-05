Dialogue national, diaspora, Tabaski, anacarde : Ce qu'il faut retenir du conseil des ministres

À l’ouverture du Conseil des ministres de ce mercredi, le Président de la République a lancé un appel solennel à tous les acteurs politiques et forces vives de la Nation en vue d’une participation inclusive au dialogue national sur le système politique, dont il présidera la cérémonie d’ouverture le 28 mai 2025. Il a instruit le Ministre de l’Intérieur, en coordination avec son cabinet et le facilitateur général, de veiller à l'invitation de l'ensemble des parties prenantes (partis politiques, société civile, syndicats, employeurs, leaders religieux et coutumiers, organisations de jeunes et de femmes) et à la bonne organisation des travaux.



Valorisation de la diaspora sénégalaise

Le Chef de l’État a mis en exergue le rôle stratégique de la diaspora sénégalaise dans la mise en œuvre de l’Agenda national de Transformation. Il a adressé ses félicitations aux Sénégalais de l’extérieur pour leur contribution à la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays.



Il a demandé au Gouvernement de traiter avec diligence leurs préoccupations administratives et sociales (cartes d'identité, passeports, pensions, assistance sociale…), tout en veillant à la proximité des services consulaires à travers une mobilisation renforcée des missions diplomatiques. Il a aussi appelé à la valorisation des compétences de la diaspora et au soutien de leurs projets et investissements via la plateforme numérique Tabax Sénégal (www.tabaxsenegal.sn).



Le Premier Ministre est ainsi chargé de restructurer les dispositifs d’encadrement et de financement, notamment le FAISE, et de préparer l'organisation de la première Journée nationale de la Diaspora, prévue en décembre 2025 à Dakar.



Préparation du débat d’orientation budgétaire

Le Président de la République a insisté sur l’importance de la préparation du débat d’orientation budgétaire, prévu à l’Assemblée nationale avant fin juin 2025. Ce rendez-vous devra permettre de présenter la nouvelle stratégie économique, budgétaire et financière de l’État. Il a demandé au Premier Ministre, en lien avec les ministres concernés, de veiller à la finalisation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle, dans un souci de transparence.



Organisation du forum "Invest in Sénégal"

Le Chef de l’État a instruit le Premier Ministre de superviser l’organisation du forum "Invest in Sénégal", prévu les 7 et 8 octobre 2025, en cohérence avec la stratégie de coopération internationale.



Filière anacarde et développement de la Casamance

Le Président de la République a également abordé la question du repositionnement stratégique de la filière anacarde, notamment en Casamance. Il a demandé au Gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de la campagne de commercialisation, et de soutenir la transformation locale afin de renforcer l’industrialisation.



Agenda diplomatique

Enfin, il a informé le Conseil qu’il effectuera, le jeudi 22 mai 2025, une visite à la plateforme gazière Grand Tortue Ahmeyim (GTA), aux côtés du Président de la République Islamique de Mauritanie.



COMMUNICATION DU PREMIER MINISTRE

Le Premier Ministre a insisté sur le caractère national de la fête de la Tabaski. Un Conseil interministériel a été tenu à cet effet, avec des mesures fortes :



Assouplissement du contrôle des camions transportant les moutons,



Exonérations fiscales,



Renforcement de la sécurité sanitaire et publique,



Présence autorisée de bergers dans les véhicules de transport.



Au 18 mai 2025, 406 592 moutons étaient disponibles sur le marché, soit 48,99 % de l’objectif fixé à 830 000 têtes. 278 points de vente officiels ont été identifiés. Les marchés de l’oignon et de la pomme de terre présentent également des tendances favorables.



Le Premier Ministre suit avec attention les mécanismes de solidarité nationale destinés aux groupes vulnérables, pour une Tabaski dans la dignité.



Visite au Burkina Faso

Le Premier Ministre a rendu compte de sa visite officielle au Burkina Faso sur invitation de son homologue. Il a transmis un message de fraternité du Président Bassirou Diomaye Faye au Président Ibrahim Traoré, et a pris part à l’inauguration du mausolée du Président Thomas Sankara.



COMMUNICATIONS DES MINISTRES

Le Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires a présenté un bilan à mi-parcours des concertations sur le déploiement des pôles territoires.



TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES

Le Conseil a examiné et adopté :



Le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l’Institut national du Pétrole et du Gaz (INPG) ;



Le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national des Transports aériens (CNTA).