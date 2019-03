La famine menace 375.700 personnes au Sénégal (étude)

Des milliers de Sénégalais, plus précisément 375.700, seront menacés de faim entre juin et août 2019. Du moins, si rien n'est fait par les pouvoirs publics. Sinon, pronostique-t-elle, les choses vont s'aggraver dans les mois à venir.



C'est l'Economist Intelligence Unit (EIU qui tire ainsi la sonnette d'alarme. Alarmiste, cette Ong britannique recommande que des actions soient "urgemment" menées.



L'EIU avait déjà alerté, en octobre 2018, qu'environ 94.500 personnes étaient en situation d'insécurité alimentaire et que ce chiffre allait connaître un pic au mois de novembre de la même année.



