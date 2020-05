La fermeture des frontières aériennes prolongée jusqu’au 30 juin (officiel)

Le gouvernement du Sénégal a décidé de prolonger jusqu’au 30 juin la fermeture des frontières aériennes, a-t-on appris de source officielle.



L’annonce a été faite dans un communiqué publié sur la page Facebook du ministère du Tourisme et des Transports aériens.



La suspension de l’exploitation de tous les vols en provenance et à destination du Sénégal est prolongée jusqu’au 30 juin, inique le communiqué citant le ministre du Tourisme et des Transports, Alioune Sarr.



Le Sénégal avait fermé partiellement ses frontières aériennes le mercredi 18 mars 2020 à 23h59.



Le ministère du Tourisme et des Transports aériens avait ensuite annoncé la suspension de l’exploitation de tous les vols en provenance et à destination des aéroports du Sénégal, à l’exception des vols domestiques entre l’AIBD et Ziguinchor, des vols cargo, des évacuations sanitaires et des vols spéciaux autorisés.



Cette mesure, qui devait prendre fin le 17 avril 2020, avait été prolongée jusqu’au 31 mai 2020, sur la base de recommandations des professionnels de la santé en vue de rompre la chaine de transmission de la maladie à coronavirus.



Le gouvernement a annoncé mercredi qu’il allait allouer une enveloppe de 77 milliards de francs CFA (128 millions de dollars) aux secteurs du tourisme et du transport aérien pour leur permettre de faire face aux conséquences de la pandémie.



Le Sénégal comptabilise 3348 cas de Covid-19 dont 1.686 guéris, 39 décès et 1.622 patients sous traitement.



APS