La générosité résume la vie du professeur Mayacine DIAGNE

« Dès que le professeur arpentait les couloirs de l’UFR des Sciences juridiques et politiques, les étudiants se mettaient en joie. Il faisait aimer le Droit à ses étudiants par sa pédagogie et sa courtoisie. C’est une grosse perte pour l’Université Gaston Berger », a déclaré un des intervenants.



« Il avait reçu la satisfaction et la bénédiction de son père qu’il a servi avec dévouement jusqu’à ses derniers jours. Il ne manquait jamais ses obligations à l’égard de ses parents. Il était tout le temps constant dans sa mission de chef de famille après le décès de notre père et nous rappelait à chaque occasion qu’un responsable ne baisse jamais les bras », a confié son frère Aliyoune DIAGNE.



Au-delà du parcours universitaire fulgurant, de sa rigueur intellectuelle et de l’Amour qu’il vouait à sa profession, l’on retiendra de feu Mayacine une générosité hors pair et une simplicité profonde. Des caractères que sa famille et ses voisins ont magnifiés à son enterrement.



Le professeur DIAGNE fervent musulman avait reçu le Wird Tidjane auprès de feu Serigne Abdou Aziz SY Al Amine.



« Même sur son lit de l’hôpital, il psalmodiait le Saint Coran en continu avec une voix inhabituelle et une ferveur admirable», ajoute son frère pharmacien.



NDARINFO exprime toute sa reconnaissance à cet homme qui l’a guidé au début, à l’étape où toute entreprise est difficile. La rédaction présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses collègues et à toute la ville de Saint-Louis.



Que Dieu l’accueille au paradis Firdaws. Amine