La lauréate du concours national de récital du Coran Sokhna Khady Drame perd sa maîtresse coranique

Réveil brutal au ‘’Dara Ibnata Imrane’’ de Louga plongé dans la stupeur et la désolation avec le décès de Sokhna Ndeye Mbayang Cisse dite TATA fondatrice de ce temple du savoir dont l'une des pensionnaires, Sokhna Khady Drame, a remporté l'édition 2019 du concours nationales de récital du coran. Son décès a été constaté par son époux Serigne Mbargou CISSE en même temps que les apprenants qui avaient l'habitude de se lever à l'aube pour sacrifier à la prière du ‘’Fajar’’.



Justement, c'est 《c'est Madame Ndeye Mbayang Cissé qui se chargeait de réveiller ces jeunes élèves à l'heure indiquée. Devant son silence étonnant, on est entré dans sa chambre ou elle a été trouvé morte dans son lit》, rapportent des proches parents.



On annonce son inhumation au cimetière ‘’Ridatoul Janna’’ ex ‘’Toll Péro’’ dans l'après-midi de ce mardi 03 décembre 2019.



Lougawebmedias