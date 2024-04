La nuit où tout a commencé !

Ce vendredi 14 avril 2023, votre serviteur est en plein centre de Dakar-Plateau ! Et exactement à la rue de Thiong où un calme plat règne dans cet endroit réputé être un lieu de spectacles, de restaurants et de boites de nuit. Sans doute le Dakar by Night profite-t-il de cette période de ramadan pour s’amender.



Aux environs de 21 heures 30, nous tombons sur un petit attroupement devant la Direction générale des impôts et domaines (DGID). Poussant notre curiosité, nous interpellons un riverain qui venait juste de l’altercation « Je pense que c’est un voleur qui s’était enfermé dans les locaux des Impôts. En tout cas, il y a des policiers en civil là-bas… » avance notre interlocuteur.



« Oui, c’est un voleur qui avait profité de l’absence des gendarmes allés faire leur « ndogou » pour s’introduire dans la Direction des Impôts » ajoute un autre piéton aussi « dëgër fit » que le premier. Nullement convaincus, nous nous sommes rapprochés de l’attroupement. A notre grande surprise, nous tombons sur Bassirou Diomaye Faye, le numéro 2 de Pastef d’Ousmane Sonko. Oui, c’était lui vêtu d’un boubou vert-olive, il était au milieu d’un groupe de quelque cinq policiers en civil « Pape Ndiaye (Ndlr : Notre reporter) tu as vu ! Les policiers sont venus m’enlever. D’ailleurs je ne sais même pas ce qu’ils me reprochent… » me lance Diomaye avec un sentiment de dépit.



Cette nuit-là, c’est un Bassirou Diomaye Faye calme et serein qui s’est laissé embarquer docilement par la Police vers les locaux de la Dic situés non loin du lieu où il a été interpelé. A cet instant, Bassirou Diomaye Faye avait sans doute invoqué Dieu à travers ces prières « Dieu-Allah Mon Dieu protecteur, que je sois entouré de ton mur de feu et de ta divine haie de protection. Dieu Allah Mon protecteur, protège-moi contre ceux qui m’attaquent, qui me font du mal, sauve-moi de ces assassins ! Mets-moi à l’abri du mauvais œil et de la mauvaise langue » Et comme disait l’autre en wolof « Yalla nala Yalla laq fu yaq eggul ».



Cette nuit de ramadan-là, en effet, alors qu’il embarquait dans le véhicule Pick-up des policiers de la DIC (Division des Investigations criminelles) Bassirou Diomaye Faye n’imaginait évidemment pas que Dieu l’avait fait enveler avant de le mettre à l’abri c’est-à-dire en prison où personne ne pourrait attenter à son intégrité physique. De la prison dont il ne devait sortir que pour battre campagne moins de 15 jours avant de devenir… le détruire spirituellement. Résultats des courses 5e président de la République du Sénégal !



