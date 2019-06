La plateforme « AAR LI NU BOKK» ♯SunuPetrole exige la renégociation des contrats signés

Des organisations de la société civile, partis politiques, mouvements et personnalités indépendants ainsi que des associations et organisations communautaires se sont réunis à Dakar, ce samedi 8 juin 2019 pour mettre en place un large front citoyen pour la sauvegarde des richesses pétrolières et gazières du Sénégal.



Le mouvement poursuit les objectifs suivants :



exiger la transparence dans la gouvernance des ressources naturelles ;



transmettre les dossiers liés aux contrats sur le pétrole et le gaz à la justice ;



exiger la renégociation des contrats signés ;



exiger le recouvrement des avoirs pétroliers et gaziers ;



Ce mouvement qui se veut ouvert et inclusif, entend mener, dès les prochains jours, des actions décisives au Sénégal et dans la diaspora, pour mettre un terme à la spoliation des richesses de notre pays au profil des réseaux mafieux intérieurs et étrangers avec la complicité coupable du président de la République.



Le mouvement invite tous les patriotes, citoyens et citoyennes du Sénégal et de la diaspora à se tenir prêt à répondre aux mots d’ordre qui seront donnés à la conférence de presse qui aura lieu ce lundi 10 juin 2019.



Fait à Dakar, le 08 juin 2019



Ont signé :



CosM23, LEGS Africa, Mouvement Y en a marre, PASTEF, AGIR, CAJUST, One Million March, Force Démocratique du Sénégal (FDS), Congrès pour la Renaissance Démocratique (CRD) Dafa Jot, Avenir Sénégal Bi Nu Beug, Imam Ahmadou KANTE (indépendant), Frapp France Dégage