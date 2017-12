La polémique sur l’argent recouvre dans la traque des biens mal acquis à la une

La polémique sur les 200 milliards de francs Cfa qu’aurait recouvrés le gouvernement dans la traque des biens supposés mal acquis est un des principaux sujets abordés par les quotidiens reçus mardi à l’APS.



Dans une émission radio, l’ancienne Première ministre et ministre de la Justice, Aminata Touré, avait fait état de 200 milliards recouvrés par l’Etat dans le cadre de l’enrichissement illicite.



Le journal Vox Populi relève que le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, ‘’s’en lave les mains’’ en déclarant n’avoir pas ‘’souvenance qu’une loi de finance rectificative ait été discutée ou votée sur 200 ou 300 milliards’’.



Mais, selon Vox Populi, Aminata Touré ‘’persiste, signe et assume’’ et déclare : ‘’Les cris d’orfraie des clients et associés de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) et du procureur de la République peuvent continuer jusqu’au jugement dernier, ils ne m’ébranlent guère’’.



Dans son entretien au quotidien Enquête, Mme Touré encourage ‘’la CREI à persévérer…..’’.



Dans ce débat sur les montants recouvrés dans la traque des biens supposés par mal acquis, L’Observateur note que l’ancienne Première ministre ‘’ (est) seule contre tous’’. ‘’L’on s’attendait à des soutiens de taille pour s’inviter dans la polémique des 200 milliards de francs Cfa et surtout prendre la défense de Mimi Touré, mal en point à cause des sorties virulentes de l’opposition et de la société civile’’, écrit L’Obs.



Mais le journal constate qu’il y a un ‘’seul défenseur d’envergure’’ qui s’est avancé, le député Abdou Mbow, pour ‘’défendre mollement l’ancienne PM’’.



Dans cette polémique, ‘’le pouvoir se tire une balle dans le pied’’, estime Walfadjri, qui écrit : ‘’En faisant état de 200 milliards qui auraient été recouvrés par l’Etat du Sénégal dans le cadre de la traque des biens mal acquis, Aminata Touré n’a pas uniquement ouvert la boite de pandore. Elle a également créé un sacré malaise dont le régime de Macky Sall peine à se départir’’.



‘’Entre les démentis des +traqués+ et le +je ne suis pas au courant+ de Moustapha Niasse, il n’y a plus que la version d’Amadou Ba, ministre des Finances, qui puisse empêcher Mimi de se faire mini’’, ajoute Walf.