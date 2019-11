La population de Saint-Louis évaluée à 1.063.542 habitants

L'Agence nationale pour la statistique et de la démographie (Ansd) a livré les nouveaux chiffres sur le nombre d’habitants au Sénégal pour l’année 2019. Saint-Louis compte 1.063.542 FCFA selon cette nouvelle publication qui montre que la population de la région en est croissance. La population masculine est estimée à 531.318 et celle féminine à 532.224 habitants pour une superficie de 19 241 km2.



Avec 15.756 037 habitants en 2018, le Sénégal compte désormais 16 205 125 habitants pour une superficie de 196 712 km2, avec une densité de 82 habitants par Km2.



La région la plus peuplée est la capitale, Dakar qui compte 3 732 284 habitants. Le reste s'établit comme suit : Diourbel : 1 801 991, Tambacounda : 841 518, Thiès : 2 105 707, Fatick : 870 361, Kaffrine : 703 555, Kaolack : 1 155 433, Kédougou : 184 275, Kolda : 796 582, Louga : 1 032 645, Matam : 706 037, Sédhiou : 553 005, Ziguinchor : 662 179.



