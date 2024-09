La première édition du forum YouthConnekt s'ouvre à Saint-Louis (vidéo)

Quelque 500 jeunes des régions de Matam, Louga et Saint-Louis prennent part à la première édition du Forum régional YouthConnekt Sénégal (FRYCS) qui s'est ouverte hier lundi à l’université Gaston Berger (UGB), à Saint-Louis.



Cet événement vise à dynamiser la jeunesse sénégalaise et à favoriser son implication active dans le développement régional et national. À travers les échanges, une plateforme ouverte est offerte aux jeunes se discuter et d'aborder les défis locaux et régionaux tout en proposant des solutions innovantes.



En 2023, 75 % de la population sénégalaise a moins de 35 ans, représentant à la fois un immense potentiel et des défis considérables. Avec une population jeune concentrée tant en milieu urbain qu’en milieu rural, il est crucial d'exploiter ce potentiel pour promouvoir un développement durable et atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD).



YouthConnekt Africa, une initiative panafricaine, a déjà réussi à organiser plusieurs forums à travers le continent. Le FRYCS de cette année s'appuie sur le succès du premier Forum YouthConnekt Sahel, qui a réuni près de 1000 jeunes leaders de la région sahélienne. Ce forum vise à connecter, inspirer et engager les jeunes des régions nord du Sénégal, en renforçant leur rôle dans la construction de leur avenir et la contribution au développement de leurs communautés.



Les parties prenantes reviennent, en vidéo, sur l'importance de cette rencontre