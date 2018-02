La région de Saint-Louis a enregistré 700 millions de recettes douanières

Ils proviennent des contentieux, des amendes recouvrées et aussi de la vente de certains produits, a précisé le lieutenant-colonel Diallo. Pour lui, ce résultat a été rendu possible grâce à l’engagement des unités des douanes, avec le concours de la subdivision de la gendarmerie.



Au cours de cette manifestation, 102 millions en médicaments, cigarettes et produits vétérinaires ont été incendiés. Une prouesse qui s’explique par la bonne politique de surveillance élaborée par « nos responsables et l’engagement des hommes sur le terrain ». Ces médicaments impropres ne respectent pas, selon le lieutenant-colonel Abdoulaye Ndiaye, le circuit normal et ne disposent pas du visa de la Pharmacie nationale d’approvisionnement.

L’adjoint du gouverneur au développement Sahite Fall s’est réjoui de la belle collaboration entre les différentes composantes des forces de défense et de sécurité dans la région de Saint-Louis. « Nos frontières son poreuses, mais il y a une bonne coopération entre les différents services. Ce qui nous a valu ce résultat », a-t-il dit.