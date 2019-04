La réplique du Coordonnateur de Pastef Dakar à El Haj Kassé

Kassé case toi !





Sa fonction (Ministre conseiller, chargé de la com’ de la Présidence de la République) ne l'oblige point à devenir un RAA. Répondre pour le compte du Président de la République exige honnêteté intellectuelle et de la hauteur.





L'argument est léger. Quand Monsieur Kassé fait de la prérogative du Président de la République de nommer aux emplois civils et militaires la seule explication de la prochaine réforme constitutionnelle, soit il fait dans désinformation, soit il étale au grand jour ses carences de l'architecture institutionnelle.





Il s'agit là de modification de la constitution qui n'appartient ni au PR ni à son Gouvernement. Elle appartient au Peuple, la Charte Fondamentale.





S'il appartient au PR de tripatouiller la constitution comme il en fait de la nomination des Ministres tel qu'il est revendiqué par le sieur Kassé, nous n'aurons plus besoin de crier fort que Macky 2, marque le sceau de la dictature.





Kassé je vous informe que quand on doit réformer 22 articles de la constitution pour supprimer un poste de PM, nous n'avons plus affaire à un emploi civil ou militaire, nous avons là une Institution. Et une institution n'appartient pas seulement à la majorité. C'est l'affaire de tout un Peuple.





L'opposition exige que cette réforme soit soumise à la consultation populaire comme il fut le cas en 2016 quand il s'est agi d'introduire 15 points dans la charte fondamentale de notre pays.







Abass FALL



Coordonnateur de PASTEF DAKAR