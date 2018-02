La route frappe encore et emporte et fait six morts à Matam

L’accident a fait six victimes. Les six victimes sont notées du côté du Pic up. Même le chauffeur est resté dans le coup du choc. Cet accident, le énième dans la zone, est provoqué par un âne. Le chauffeur de la Pic up qui voulait éviter cet âne est vite tombé à l’autre rive sur camion, explique la rfm.



Aucun des occupants du véhicule pic up n’a survécu au choc avec le camion qui transportait du phosphate. L’accident est survenu vers de Fass Ferlo, à sept kilomètres de Ranérou dans la région de Matam.



SENEGO