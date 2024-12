La start-up sénégalaise « Yombal Sa Soxla » brille au Tremplin Uemoa

La Commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine et l’Union nationale des Chambres de commerce du Sénégal ont organisé, hier, la troisième édition de l’initiative « Tremplin Start-up Uemoa ». Le prix argent a été remporté par la start-up « Yombal Sa Soxla ».



La Commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine et l’Union nationale des Chambres de commerce du Sénégal ont organisé, hier, la troisième édition de l’initiative « Tremplin Start-up Uemoa ». Le thème a porté sur : « Le marketing créatif et digital pour promouvoir les Industries culturelles et créatives (Icc) ».



L’initiative vise à encourager l’innovation en entreprise à travers l’accompagnement de start-ups innovantes, en vue de la diversification et de la densification du tissu économique de l’espace communautaire. À cette occasion, la start-up « Yombal Sa Soxla Xpress » a reçu son trophée d’argent qui récompense le quatrième prix au sein de l’espace Uemoa. Fondée par Mouhamadou Cissé, cette start-up sénégalaise combine technologie et culture, en créant des porte-clés intelligents, des œuvres d’art interactives…



Ces produits intègrent des technologies comme les QR codes, offrant une expérience immersive et connectée. L’entreprise vise à fusionner l’art traditionnel avec des innovations. Né en 1994 à Yeumbeul, Mouhamadou Cissé est également le PDG de Buss Pro, une autre entreprise qu’il a créée en 2019. Passionné par l’entrepreneuriat et l’innovation, il dit chercher à offrir des solutions accessibles aux Sénégalais en alliant créativité, technologie et valorisation du patrimoine culturel. L’objectif, explique-t-il, est de révolutionner l’entrepreneuriat sénégalais en intégrant des technologies avancées dans des produits du quotidien. Recevant le trophée, le lauréat s’est félicité de cette consécration. « C’est une fierté de recevoir ce prix dans le cadre du « Tremplin Uemoa ». Le digital est un secteur important et porteur de développement. Notre initiative vise cela », apprécie l’entrepreneur.



Promouvoir l’entrepreneuriat digital



En dehors de Mouhamadou Cissé, neuf autres entrepreneurs sénégalais ont été célébrés. Pour la directrice du Secteur privé à la Commission de l’Uemoa, Khady Évelyne Denise Ndiaye, dans le contexte actuel de crise économique, le développement d’entreprises d’un type nouveau, telles que la start-up, constitue l’un des leviers pouvant favoriser la création de partenariats dynamiques avec les secteurs de la société civile et du privé afin d’améliorer la qualité des prestations de services au profit de nos communautés de l’espace Uemoa. À ses yeux, la zone peut compter sur la créativité des jeunes. « Votre audace et votre créativité sont l’espoir de notre espace communautaire, car elles contiennent une promesse : celle d’un avenir synonyme de progrès, de vitalité économique et culturelle. Et si l’Union place de tels espoirs en vous, il lui appartient, en retour, de créer les conditions indispensables à l’émergence de jeunes pousses, notamment à travers cette initiative à l’endroit de nos start-ups », déclare Mme Ndiaye.



Pour le président de l’Union des Chambres de commerce, Serigne Mboup, « Tremplin Uemoa » est un événement qui promeut la créativité pour l’émergence de startups innovantes au Sénégal. Il s’agit, d’après lui, d’une initiative essentielle pour estimer l’entrepreneuriat et renforcer la compétitivité. « Il favorise la diversification et la densification de l’écosystème industriel et consacre l’engagement de notre jeunesse à relever les défis », indique M. Mboup.



Pour le Secrétaire général du ministère de la Communication et de l’Économie numérique, Fatou Bintou Sall, il s’agit d’une initiative noble et visionnaire de la Commission de l’Uemoa qui promeut l’entrepreneuriat et valorise nos talents. « Le gouvernement ambitionne de faire de l’entrepreneuriat numérique un levier de croissance et de développement économique, et les start-ups jouent un rôle crucial dans ce sens. Ces talents façonneront l’avenir de notre sous-région », informe Mme Sall.



LE SOLEIL