La traque lancée contre le "cameraman" de Doff Ndèye

Après l'arrestation du rappeur Dof Ndèye, les gendarmes de la brigade territoriale de Kaolack sont aux trousses de son "caméraman".





En effet, l'individu qui filmait l'artiste au moment où il agressé au couteau B. Faye, est activement recherché par les pandores pour non assistance à personne en danger. Mais il n'est pas encore identifié. Le rappeur Dof Ndèye a confié aux enquêteurs qu'il ne le connaît pas.



Dans une vidéo devenue virale, on voit le rappeur en train de porter des coups de couteau à B. Faye, alors qu'un véhicule de la gendarmerie passait.



Il ressort de nos investigations que la patrouille des pandores n'était pas au courant de l'agression. Le commandant de la brigade territoriale de Kaolack et ses hommes sont à pied d’œuvre pour élucider cette affaire.



