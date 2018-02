La victime du cortège de Tanor Dieng, Massar Diop

Le cortège du Président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) par ailleurs Secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, est victime d’un accident de la la circulation à la sortie de Mbour en allant vers Fatick. La victime, Massar Diop est originaire de Kaolack.



Un de ses amis d’enfance et gendarme de son état relate les détails du drame.« Quand Massar Diop est sorti pour demander au bus qui était devant le cortège de se ranger sur le côté droit, il n’a pu éviter le mini bus qui roulait en sens inverse et qui l’a heurté de plein fouet », révèle -t-il avec une voix émotive.

Il souligne qu’il a fait ses humanités à Kaolack avec lui, « eu le BFEM ensemble et entré dans l’armée à la même date, au contingent 2000-02. Seuls nos affectations nous ont séparé. C’est une grosse perte pour sa famille, pour nous-mêmes et la Nation. Il est tombé au champ de bataille », raconte son ami, étreint par la tristesse.

« On a mangé ensemble la semaine dernière, mais je ne savais pas que l’on ne se reverrait plus ».



