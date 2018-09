Le 36ème Rallye Toulouse-Saint-Louis-du-Sénégal a pris son envol

est une année particulière pour le "Toulouse-Saint-Louis"... Outre les 35 ans du Rallye, on fête le centenaire du premier vol de reconnaissance de la future ligne Aéropostale entre Toulouse et Barcelone, le 25 décembre 1918, avec Pierre-Georges Latécoère aux commandes d’un Bréguet XIV.



Samedi 15 septembre 2018, 30 avions et 70 pilotes ont pris leur envol. Et le seul Bréguet XIV en état de voler au monde les a accompagnés pour sa première étape, jusqu'à Barcelone.



Les équipages poursuivent ensuite jusqu'à Saint-Louis-du-Sénégal. Long de 10 000 kilomètres, le Toulouse-Saint-Louis le plus grand parcours au monde...



Voir le reportage de Thierry Sentous et Emmanuel Fillon, de France 3 Occitanie :