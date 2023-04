Le CEMGA Mbaye Cissé prévient les trafiquants de bois et de drogue

« La traque de l'économie criminelle du bois et de la drogue y sera menée sans répit »

La cérémonie de prise de commandement ce mardi a été l’occasion pour le Général de corps d’Armée Mbaye Cissé, chef d’état-major général des Armées (CEMGA) d’inviter l’armée à la vigilance. Ce, dit-il : « pour préserver les conditions de stabilité nécessaires à la poursuite légitime de nos projets de développement ». Mais aussi de mener "la traque de l'économie criminelle du bois et de la drogue".« Permettez-moi de rendre grâce à Dieu, le Maitre des destins, pour l'insigne privilège qu'il m'a accordé de vivre ce moment solennel marquant ma prise de commandement aux fonctions de Chef d'état-major général des Armées… En effet, sur le plan intérieur, une paix prometteuse se profile à l'horizon dans la région naturelle de Casamance, après quatre décennies de violence. Nonobstant des défis socioéconomiques certains, notre pays poursuit sa marche vers plus de progrès, et s'apprête à rejoindre le peloton envié des nations productrices de gaz et de pétrole. Ce constat nous commande de redoubler d'efforts et de vigilance pour préserver les conditions de stabilité nécessaires à la poursuite légitime de nos projets de développement. Dans cette perspective, mon ambition est d'œuvrer, en permanence, à la consolidation d'une armée, prête à l'emploi par son organisation et son sens de l'anticipation », a déclaré Mbaye Cissé.Poursuivant sa déclaration, le Général de corps d’Armée ajoute : « A cet effet, tout en consolidant les larges succès déjà engrangés, j'entends réaliser la volonté des plus hautes autorités d'imprimer une transformation qualitative à nos armées par la recherche et le culte de la performance, dans les domaines clé couvrant les opérations, la logistique, les ressources humaines, la condition militaire et, surtout, les valeurs qui fondent notre ethos de soldat. La fois expertise, pragmatisme, anticipation et esprit d'innovation. J'engage ainsi les Grands Commandements et Services à poursuivre leurs efforts pour ancrer dans le vécu opérationnel de nos unités, un concept de soutien décentralisé, conforme à l'esprit de la déconcentration en cours et à la nature des engagements modernes, si exigeants en autonomie ».Le CEMGA promet également de poursuivre la traque de l'économie criminelle du bois et de la drogue. « Dans l'intervalle, la traque de l'économie criminelle du bois et de la drogue y sera menée sans répit, tout en envisageant un décentrement opérationnel rapide vers d'autres zones potentielles d'intervention. Dans la mise en œuvre de cette ambition, la Marine nationale, levier central de l'action de l'Etat en mer, dans un contexte marqué par le déplacement progressif du centre de gravité de l'économie nationale vers le territoire maritime, devra s'adapter rapidement aux évolutions capacitaires favorisés par ses nouvelles acquisitions, tout en poursuivant son implantation déjà prometteuse sur l'essentiel de l'espace fluviomaritime de notre pays. Il en est de même pour l'Armée de l'Air dont l'opérationnalisation imminente des nouvelles bases à Linguère, Tambacounda et Kaolack, permettra une meilleure prise en compte de la défense aérienne globale du territoire et surtout l'appui multiforme aux autres composantes. Quant aux forces terrestres, fer de lance de notre dispositif de veille et de réaction, leur emploi devra garantir une présence effective sur nos frontières, dans le cadre de la posture permanente de sûreté et de la déconcentration en cours. Dans le domaine des opérations extérieures, les Armées, avec la volonté de nos autorités, resteront engagées sur des théâtres dont la situation sécuritaire reste encore très volatile ».Analysant le contexte géopolitique dans le Sahel, Chef d'état-major général des Armées soutient que cela installe nos Etats au cœur d'une conflictualité diffuse.« A l'analyse, aujourd'hui plus que jamais, le contexte géopolitique dans le Sahel installe nos Etats au cœur d'une conflictualité diffuse, nourrie d'une part, par les stigmates encore visibles de la COVID 19, qui a durement impacté les conditions économiques et sociales de nos pays ravivant ainsi les tensions sociales, et d'autre part, par les bouleversements induits par la guerre voisinage, la poursuite de nos intérêts stratégiques et le respect de nos options diplomatiques nous dictent encore une solidarité agissante basée sur le principe d'une approche toujours solidaire et jamais solitaire », dit-il.Pressafrik.com