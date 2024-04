Le Canada s'engage à renforcer ses relations bilatérales avec le Sénégal

"Aujourd’hui, le premier ministre Justin Trudeau s’est entretenu avec le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Le premier ministre a félicité le président pour sa récente élection et a réaffirmé l’importance du Sénégal en tant que modèle démocratique sur le continent africain", écrit la primature canadienne.

Le chef du gouvernement canadien, le Premier ministre Justin Trudeau, s'est entretenu au téléphone avec le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye.Dans un communiqué, la Primature canadienne a donné les détails de leur appel.Justin Trudeau a également affirmé à Diomaye Faye son intention de poursuivre la collaboration avec le Sénégal. "Le premier ministre a exprimé la volonté du Canada de travailler avec le nouveau gouvernement du Sénégal pour renforcer les relations bilatérales et faire avancer les priorités communes, notamment à travers leur appartenance commune à la Francophonie.Les deux dirigeants ont discuté du renforcement des institutions démocratiques et de l’importance de construire un avenir plus fort pour les jeunes générations, incluant par la lutte aux changements climatiques. Le premier ministre Trudeau et le président Faye se sont dits impatients de se voir lors des évènements multilatéraux qui auront lieu plus tard cet automne", ajoute le communiqué.