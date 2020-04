Alioune Badara Diagne est un Grand parmi les Grands. Il savait que la finalité de l'homme est son retour vers ALLAH et l'avait préparée. Il a laissé un souvenir positif, bénéfique et particulièrement rare : le Récital annuel du CORAN en faveur des Morts célébré durant le Ramadan qui secouait tout Ndar et au-delà. Qu'ALLAH le récompense au centuple des faveurs qu'il accorde aux méritants !



El Hadji Bécaye Cheikh DIARRA

Commissaire central