" Le GTA a tué la pêche. Il est en train de polluer la mer ", crient des pêcheurs artisanaux de Saint-Louis

Les pêcheurs artisanaux multiplient leurs contestations contre l’inaccessibilité de la zone de Diattara où British Petrolum (BP) a implanté sa plateforme d’exploration du gaz. Ils sont dits déçus mardi d’une rencontre tenue le 13 août avec BP et Kosmos, avec la médiation de l’administration territoriale.



« Ils n’étaient pas en mesure d’apporter des réponses à nos doléances », s’est offusqué Mamadou SARR, le responsable de la Commission environnement de l’association des pêcheurs artisanaux.



« Depuis 6 ans, BP et Kosmos sont dans le dilatoire. Ils ne peuvent plus se soustraire de leurs engagements et de ses obligations légales », a-t-il ajouté.



« Le GTA a tué la pêche. Il est en train de polluer la mer », a-t-il affirmé. « Nous n’accepterons pas d’être sacrifiés sous l’autel de BP », a laissé entendre M. SARR.



Ses camarades ont abondé dans le même sens, en réclamant l’immersion de récifs au large pour créer « de nouveaux Diattara ».