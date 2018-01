Le Gouvernement annonce une ‘’traque rude et sans répit des auteurs de la tuerie’’

Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a assuré dimanche que l’enquête suit son cours et qu’une ‘’traque rude et sans répit’’ sera menée pour retrouver les auteurs de la tuerie de la forêt de Borofaye, à la périphérie de Ziguinchor, qui a fait 13 morts et six blessés, samedi.

‘’L’enquête suit son cours. Nous prenons les choses très au sérieux. Une traque rude et sans répit sera menée pour retrouver les auteurs de cet acte ignoble. Nous irons jusqu’au bout de l’enquête pour traquer et identifier les auteurs’’, a-t-il martelé.

Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, est venu ce dimanche au chevet des victimes de l’attaque perpétrée samedi par des assaillants sur un groupe de coupeurs de bois, dans la forêt de Borofaye, dans la communique de Boutoupa-Camaracounda.

Accompagné de hauts gradés de l’Armée nationale, M. Ndiaye, qui est arrivé à bord d’un avion militaire à 11H 15 mn, est allé aussitôt au service des urgences de l’hôpital régional de Ziguinchor où sont internés les 6 blessés de la tuerie qui a fait 13 morts, dont les corps se trouvent également dans cet hôpital.

Il a été accueilli à son arrivée par des autorités administrative et locale, les députés Demba Keita et Abdou Mbow, en tournée politique dans la région de Ziguinchor depuis samedi, ainsi que par des autorités militaires et des responsables du service des eaux et forêts.

A Nema 2, plusieurs familles de victimes ont reçu la délégation du ministre, en présence des notables du quartier, des délégués et plusieurs riverains.

‘’Toutes les dispositions sont prises pour les (les assaillants) retrouver et les sanctionner’’, a insisté Aly Ngouille Ndiaye, qui s’est dit porteur d’un ‘’message du président de la République à l’endroit des familles des victimes et des blessés’’.

’’Nous sommes ici à Nema 2 et environs qui comptabilise huit victimes. Nous rencontrons les familles pour présenter les condoléances du chef de l’Etat et celles de la Nation sénégalaise’’, a poursuivi M. Ndiaye.



Source : APS