Le Groupe Daandé Lenol en deuil : décès du guitariste Mansour Seck, "binôme" de Baaba Maal

Son décès est annoncé tard dans la soirée de ce mercredi 29 mai. Le célèbre guitariste et vocaliste du groupe Daandé Lenol, Mansour Seck n’est plus.



Né en 1955 et originaire de Podor (au Nord du Sénégal) précisément à Guédé, il était le compagnon de l’artiste-chanteur Baba Maal. Fils de griot toucouleur, il avait transmis à ce dernier son héritage musical.



«La musique sénégalaise en deuil avec la disparition cet après-midi de Mansour Seck », a précisé le fondateur de l’Association des métiers de la musique du Sénégal (AMS) Guissé Pène sur sa page Facebook.



Puis, il avance : «Binôme de Baba Maal, ils ont enregistré Djam Leeli que l'on connaît comme la première production de Baba Maal sur le marché, en compagnie de Moustapha Diop à la guitare basse aujourd'hui cadre des Nations unies ».



Guissé Pène de soutenir : « Il (Mansour Seck) participe aussi au groupe Daande Lenol et signe quelques albums en solo. Il a toujours été fidèle à son ami et frère Baba Maal et a fait quelques productions dont : -Yelayo -N'der Fouta Tooro. Avec sa disparition le Sénégal perd un des gardiens du patrimoine poular. Que son âme repose en paix ».



