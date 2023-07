Le Jeûne d’Achoura (Tamxarite) et ses bienfaits

Pourquoi jeûner ce jour ?

D’après Abou Moussa Al Ach’ari (qu’Allah l’agrée), le jour de achoura était un jour de fête chez les juifs ainsi le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit : « Jeûnez-le vous ».

[Rapporté par Boukhari]

L’importance de ce jour.

Les mérites du jeûne d’Achoura.

D’après Abou Qatada (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allahet son salut soient sur lui) a été interrogé concernant le jeûne du jourd’Achoura. Il a dit : « Il efface l’année précédente ».

[Rapporté par Mouslim]

Doit-on également jeûner le 9ème Jour ?

Achoura correspond au dixième jour du mois de Mouharram et correspond pour cette nouvelle année à Samedi 30 Septembre 2017.Ce jour fut en effet celui qui marqua l’intervention divine aux côtés deMoïse et le sauva de Pharaon et de ses disciples. Moïse en remerciement à Allah jeûna ce jour. Notre prophète (bénédiction et salut soient sur lui) l’avait également jeûné et ordonna qu’on fasse de même car il attesta qu’il était plus à même de se réclamer de Moïse.Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) tenait particulièrement à jeûner le jour d’Achoura en raison de son importance.A ce propos, Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée) dit : « Je n’ai pas vu le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) s’intéresser au jeûne d’un jour comme il le faisait pour Ashoura puisqu’il le préférait aux autres, exception faite de ce mois-ci (le Ramadan) »[Rapporté par Boukhari]Le jeûne du jour d’Achoura nous accorde la rémission des péchés de toute une année. C’est bien évidemment une des manifestations de l’immense grâce divine.Les savants disent qu’il faut soit jeûner le 9ème et le 10ème jour de Mouharram (c’est-à-dire la veille et le jour d’Achoura), soit de ne jeûner que le 10ème jour si la personne n’est pas en capacité de jeûner les deux jours.D’après Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée), lorsque le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a jeûné le jour d’Achoura et a ordonné de le jeûner, ils ont dit : Ô Messager d’Allah ! Certes c’est un jour auquel les juifs et les chrétiens donnent de l’importance. Le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit :« L’année prochaine, si Allah le veut, nous jeûnerons le neuvième jour ». Ibn Abbas a dit : L’année suivante n’est pas venue avant que le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) ne décède.[Rapporté par Mouslim]D’où l’avis consensuel des savants qui conseille de jeûner le 9ème et 10ème jour conformément aux souhaits du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui).