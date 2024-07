Le Niokolo sort de la liste du patrimoine mondial en péril

Le Comité du patrimoine mondial a décidé de retirer le parc national du Niokolo-Koba de la liste du patrimoine mondial en péril, appelant « l’Etat du Sénégal, à poursuivre ses efforts pour améliorer la conservation de ce site, dans les prochaines années », selon un communiqué rendu public.



Le Comité du patrimoine de l’UNESCO a reconnu, selon le même document, les efforts encourageants déployés par le Sénégal pour améliorer l’état de conservation de ce site naturel.



« Ce parc national d’une superficie de 913 000 ha, a, ces dernières années, été confronté à une série de menaces portant, entre autres, sur la diminution de la faune, le braconnage, l’exploitation du basalte ainsi que d’autres activités humaines. Cette situation avait fini de remettre sa valeur universelle exceptionnelle et conduit le comité du patrimoine mondial à l’inscrire sur la liste du patrimoine mondial en péril’’, explique l’UNESCO.



« Le suivi des espèces emblématiques a été considérablement renforcé et des moyens considérables ont été alloués à la surveillance du bien pour lutter contre le braconnage et l’orpaillage illégal, ainsi que pour mieux organiser la transhumance du bétail », a indiqué le comité du patrimoine de l’UNESCO.



Il s’est réjouit par ailleurs des résultats obtenus par le Sénégal et son engagement formel de repenser le développement et l’exploitation de cette aire protégée.